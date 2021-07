Covid, lockdown e misure durissime in autunno. E' fatta

Come già vi avevo placidamente segnalato, l'autunno 2021 si contraddistinguerà per due elementi fondamentali: 1. Ritorno ai lockdown, nuove ondate, ricomparsa della fase uno con le misure assai stringenti; 2. Vera e propria guerra civile scatenata contro quanti non abbiano assunto il siero benedetto, additati eo ipso come appestati e untori, responsabili della catastrofe. Insomma, siete irrecuperabilmente in lockdown cognitivo permanente se ancora vi ostinate a non capire che l'emergenza epidemiologica è a tutti gli effetti un preciso metodo di governo delle cose e delle persone, una nuova razionalità politica di tipo verticistico e autoritario.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).