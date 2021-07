Culle vuote, la colpa del precariato e della società nichilistica

Leggiamo su "La Stampa" di Torino che il 51% dei diciottenni è contrario all'idea di fare un figlio. "Chiedeteci tutto ma non di fare figli", titola appropriatamente a questo riguardo il quotidiano sabaudo. Se, tuttavia, dovessimo ingegnarci a trovare un titolo differente, allora non vi è dubbio che potrebbe essere appropriato il seguente: "La peggio gioventù", anche se invero larga parte della responsabilità è legata a questa società oscena del precariato, delle aspettative calanti e ultimamente anche dei lockdown.

In sostanza, a determinare questa situazione a cavaliere tra il tragico e il comico dei giovani che non vogliono saperne di fare figli non è soltanto il loro nichilismo, tema sul quale si è diffusamente soffermato, sulla scia di Nietzsche Umberto Galimberti. Certo, vi è anche la componente del nichilismo: valori, speranze ideali sono evaporati, lasciando spazio all'ospite più inquietante, come appunto Nietzsche lo appellava, vale a dire quel nichilismo che ha ormai esteso su tutto il proprio cono d'ombra. E che ha trasformato l'occidente in un deserto desolante e lugubre.

Accanto a ciò e indissolubilmente connesso con ciò vi è anche il tema della obiettiva oscenità della civiltà merciforme di cui siamo abitatori e che rovescia precipuamente sui giovani le sue conseguenze più sciagurate e più esiziali. Le nuove generazioni sono colonizzate dal deserto nichilistico poiché sono proiettate obiettivamente in un deserto nichilistico, in un paesaggio in cui trionfa il nulla, costellato com'è di insensatezza e di asimmetrie, di sfruttamento e di futuro desertificato, di eterno presente e di passioni tristi, come le chiameremmo con Spinoza, che spaziano dalla disperazione al terrore, dal disincanto alla rassegnazione.

Come si fa in effetti a voler mettere al mondo dei figli in un tempo come il nostro, che ha reso mutilo il futuro e intrinsecamente mortificante le aspettative? Quale idea di speranza, quale sogno può animare la vita di un giovane d'oggi, che sa già di essere cresciuto per l'umiliazione del precariato e dello sfruttamento, dell'espatrio e dell'assenza di un posto fisso nel lavoro, nel mondo e più In generale nella vita? Che dire poi dei lockdown con i quali da più di un anno ormai viene letteralmente distrutta la socialità delle nuove generazioni, condannate a una vita che non è più vita e che sempre più si configura come una prigionia inqualificabile?

Fare un figlio, lo sappiamo, è il gesto con il quale la vita dice sì alla vita, l'atto di supremo amore per l'esistenza, per l'umanità, per l'essere; l'atto mediante il quale diciamo di sì alla vita provando a sopravvivere alla morte o come direbbe Platone sostituendo l'essere che sta invecchiando con quello nuovo e che potrà sopravvivere. Il fatto che non si facciano più figli e che soprattutto consapevolmente non li si voglia più fare è la prova più tragica del fatto che la speranza non sussiste più, che il disincantamento regna sovrano su tutto il giro d'orizzonte, che i nostri figli sono condannati e sanno di esserlo. La condanna oltretutto sta anche nel fatto che vengono fatte ricadere su di loro colpe che non sono loro e di cui essi sono costretti a scontare le conseguenze. Insomma, dietro alla volontà di non mettere più al mondo figli vi è il più grande j'accuse delle nuove generazioni contro questa società oscena e disumana.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).