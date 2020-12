Decreto Natale, vogliono sterminare bar-ristoranti. Sono nemici dei lavoratori

Il guitto dei guitti giallofucsia ieri sera ha detto testualmente "regime". Siamo in regime. E i pagliacci dell'opposizione bluette tacciono. ".. Per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo"... Chiusi bar e ristoranti. È chiaro, li vogliono sterminare per conto dei colossi e-commerce. Meritate solo opposizione e disprezzo, perché siete nemici delle classi lavoratrici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).