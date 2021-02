Draghi, il fuoriclasse che gioca con la maglia delle banche e di pochi altri

Dicono che Draghi sia un fuoriclasse e non possa stare in panchina. Peccato però che non dicano che Draghi gioca con la maglia dell'altra squadra, quella delle banche e dell'interesse dei pochi contro i molti. Ora, molti dicono che Mario Draghi si sia redento. Eppure, se realmente si fosse redento, gli strateghi del capitale non l'avrebbero ora messo dove l'hanno messo. Mi pare più plausibile che siano mutati nella loro visione del mondo quelli che criticavano Draghi e che magari erano fino a ieri spietati nemici dell'Unione Europea. Costoro oggi difendono apertamente ciò che fino a ieri con forza combattevano sul piano teorico e politico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).