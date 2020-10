Regime terapeutico, nuovi poveri e primi disordini

"Dovete rinunziare a tutto ciò che non è necessario" (cit.). Vietano convegni e assemblee ma lasciano le slot machines e le sale giochi. Allora, vi piace questo regime terapeutico? E ancora. Multe fino a 3000 euro per chi viola il coprifuoco in Lombardia. Altro da aggiungere? Non basta? Allarme Caritas: è boom di nuovi poveri. Ma Galli dice di non vedere morti di fame per strada: in effetti, passeggiando in via Montenapoleone, non se ne vedono. E infatti iniziano a registrarsi, purtroppo, i primi disordini: "Livorno, carabinieri e Municipale aggrediti in piazza Attias. Calci, pugni, sassi e bastoni. Momenti di follia poco prima delle 19 di martedì 21 ottobre in piazza Attias, dove un numeroso gruppo di ragazzini ha accerchiato e poi aggredito carabinieri e polizia municipale intervenuti sul posto in seguito a segnalazioni di assembramenti" (Livornotoday).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).