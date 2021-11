G20, Biden vi fa la morale con un corteo di 85 auto blu. Xi Jinping e Putin...

Mi siano consentite alcune riflessioni rapsodiche intorno al G20 di Roma. A partire dall’essenza stessa del G20, ritrovo periodico con il quale il padronato cosmopolitico e i suoi maggiordomi governativi si danno convegno in località di volta in volta diverse per fare il punto sulla loro agenda e sui loro interessi di classe. È la prova di come lo Stato nazionale neoliberale non governi i mercati, ma per i mercati, figurando come comitato d’affari dei ceti possidenti.

Il tutto, ça va sans dire, a porte chiuse e senza alcuna possibilità per i dascamisados della globalizzazione di intervenire (o anche solo di ascoltare in presa diretta) nelle decisioni che gli oligarchi della plutocrazia capitalistica prendono sempre a nocumento di lavoratori e ceti medi. Insomma, un periodico raduno dei dominanti e per i dominanti, che non tollerano partecipazione popolare e ancor meno eventuali contestazioni, modalità G8 di Genova, exemplum della barbara violenza sorda del potere. Voglio qui solo segnalare due aspetti, tra i tanti possibili.

In primis, il vegliardo arcobalenico Joe Biden si presenta al G20 di Roma con un corteo di 85 auto blu: e vi fa la predica, ovviamente, su quanto siete retrogradi voi che andate in panda al lavoro, inquinando l'ambiente. Punto secondo: il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin erano assenti o, meglio, erano collegati in forma “debole”, a distanza, a sottolineare apertamente la propria distanza dalla globalizzazione capitalistica a trazione atlantista. Come più volte ho chiarito, è da sperare che Cina e Russia divengano poli di aggregazione e di creazione di un blocco di Stati non allineati con la globalizzazione washingtoniana che, in vista di un auspicabile multipolarismo, si oppongano all’imperialismo ad essa connessa. Il globalismo è un americanismo ed è la forma contemporanea dell’imperialismo dei mercati.

