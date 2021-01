Global class all'incasso: dopo il lockdown vi ruba i risparmi

"Cartelle, avvisi e contestazioni: pronti a partire oltre 50 milioni di atti sospesi" ("Il Sole 24 Ore"). Ora la global class passa all'incasso. Dopo avervi rovinato con i lockdown, ora passa alla fase 2: essa consiste nel portarvi via case e risparmi. Tutto come da copione, ovviamente. La pandemia è il quadro ideologico ideale per l'attuazione del programma della classe dominante: società autoritaria, distruzione dei ceti medi e creazione di un'immensa plebe priva di tutto. I negozi di prossimità, le aziende locali e le case di proprietà i primi obiettivi che saranno requisiti a colpi di pignoramenti.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).