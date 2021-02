Governo Draghi, il commissariamento dell'Italia da parte dell'Europa

Così nell'agghiacciante discorso di Mario Draghi in Senato ieri: 1) "questo governo nasce nel solco dell'appartenenza all'Unione europea"; 2) "Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro"; 3) gli Stati nazionali "devono cedere sovranità nazionale". Ogni vero patriota democratico deve opporsi a questo governo nemico della democrazia. Non è un governo, è il commissariamento dell'Italia da parte di Bruxelles e della Troika. Non sarà sfuggito che, nel suo discorso, Draghi ha citato euro e UE come riferimenti e non la Costituzione italiana.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).