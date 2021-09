Green Pass obbligatorio, Italia avamposto del nuovo ordine terapeutico

"Il Corriere del Siero" ci informa, con puntualità e precisione, che dal 15 ottobre del 2021 l'Italia sarà il primo paese europeo a introdurre l'obbligo della infame tessera verde sul lavoro. Va da sé che per gli autoproclamati in stile orwelliano professionisti dell'informazione, si tratta di una medaglia da esporre con onore, quasi come se l'Italia figurasse come Paese all'avanguardia. Non ci stupiamo, invero, della notizia: in Europa tutto partì dall'Italia, nel febbraio del 2020, e non vi è davvero nulla di strano se il nostro stato nazionale continui a essere l'avamposto della riorganizzazione globale del nuovo ordine del capitalismo terapeutico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).