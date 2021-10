Green Pass, uno strumento di discriminazione e di controllo biopolitico

Come più volte ho evidenziato, l'infame tessera verde non ha ragioni medico-scientifiche, ma solo politiche e sociali: è un abominevole strumento di discriminazione per chi non ce l'ha e di controllo biopolitico per chi ce l'ha. Per questo, occorre opporsi fermamente alla infame tessera verde, momento culminante del terrifico Leviatano tecnosanitario. Si badi, l'Italia non è una eccezione a livello planetario: è, al contrario, il laboratorio avanguardistico di produzione a livello mondiale dei nuovi assetti sociali politici ed economici; dei quali l'infame tessera verde è un momento decisivo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).