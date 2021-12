L'immunità di gregge? Serve anche l'immunità... dal gregge

Diceva Schopenhauer che ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente. E che non è tanto l'opinione in sé a essere odiata, ma l'audacia di pensare da sé, qualcosa che i più non sanno fare. In effetti, a ben vedere, non è perdonata la capacità di pensare criticamente, considerata oggi alla stregua della colpa più grande, la più imperdonabile. La categoria di complottismo compendia perfettamente la volontà di negare la possibilità di pensare con la propria testa, di porre domande, di indagare criticamente, di non allinearsi all'ordine del discorso dominante. Possiamo dirlo senza ambagi: oltre alla immunità di gregge, bisognerebbe andare in cerca della immunità dal gregge.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).