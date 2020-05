Covid, l'Oms? La variante sanitaria del Fmi Epidemia a yo-yo contro il lavoro

L’OMS è, di fatto, la variante sanitaria dell’FMI: un ente globalista che si presenta come neutro e che, invero, non è affatto tale. E già ci ha allertati: dopo questa epidemia, ne arriveranno altre. E, infatti, non hanno fatto in tempo a dirlo che già all’orizzonte è sorta la nuova epidemia: dopo il pipistrello di Wuhan, è ora la volta del ratto di Hong Kong.

Anche in questo caso il virus ha fatto il suo acrobatico salto dalla bestia all’uomo, inverando le profezie dell’OMS e, ancor prima, del “filantropo” Bill Gates (chissà perché, di tutti gli infiniti aggettivi che gli si potrebbero agevolmente applicare, l’ordine del discorso gli assegna sempre e solo quello). Quod erat demonstrandum.

E lo stesso dicasi per l’affaire della Corea del Sud: con la Cina, uno dei Paesi più colpiti dal Civid19. Ebbene, sappiamo ora che la Corea del Sud, dopo la fase 2, sta già tornando (se non è per intero tornata) alla fase 1. Epidemia yo-yo, come dicemmo: fatta di passaggi pendolari dalla fase 1 degli arresti domiciliari (lockdown) alla fase 2 delle limitate aperture temporanee. Aperture che servono, ormai è chiaro, per due ragioni precipuamente: 1) per allentare la tensione e dare l’illusione di libertà (non la libertà, ripeto, ma la sua illusoria parvenza); 2) per fare sì che la prosecuzione degli arresti domiciliari possa essere contrabbandata per condanna dovuta all’irresponsabilità dei cittadini, che hanno abusato come bambini capricciosi della libertà concessa.

E rispetto ai quali arriva, poi, il dominus locale stizzito che, come Beppe Sala a Milano, tuona come un padre padrone dicendo che chiuderà tutto. Epidemia yo-yo, dicevo: con massacro del lavoro locale e grande beneficio per i gruppi e-commerce e per i colossi multinazionali (che giubilano sui cadaveri dei bottegai strapaesani e delle imprese nazionali). Già, perché questo virus – per chi non l’avesse capito – non è neutro: combatte dalla parte della classe dominante, l’“aristocrazia finanziaria” (Marx) no border.

È un’epidemia classista, ebbene sì: da un lato, vip che esortano a restare a casa dai loro villoni patrizi fortificati e con piscine; dall’altro, plebi sofferenti, in 40 metri quadri di case senza terrazzo che soffrono in silenzio. Ancora: da un lato, gruppi multinazionali che si arricchiscono, dall’altro imprese locali, partite iva e salariati che vengono – per usare ancora un eufemismo – massacrati nel sangue. Il governo italiano dei giallofucsia sta metabolizzando il peggio della Cina e degli USA: degli USA, l’assenza di welfare e di diritti sociali (negli USA bilanciata dalla libertà liberale dell’individuo); della Cina, l’assenza di libertà dell’individuo (in Cina bilanciata dal socialismo dei diritti sociali). Insomma, un mostro osceno: è questo ciò che si sta generando in Italia, un autoritarismo repressivo, che non è liberale, dacché nega la libertà degli individui (lockdown, ecc.); e che, insieme, non è socialista, poiché nega i diritti sociali e l’intervento statale massiccio a sostegno dei più deboli.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).