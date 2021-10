La CGIL è la stampella dei padroni

La CGIL è scesa in piazza contro il fascismo e poi, come se fosse la cosa più naturale del mondo, accetta l'infame tessera verde della discriminazione e del controllo totale e totalitario. Un classico e tragico esempio di bipensiero orwelliano. Se il sindacato oggi realmente fosse la voce dei lavoratori e non la stampella dei padroni, sarebbe con i portuali e con le migliaia di lavoratori che per via della infame tessera verde restano sospesi dal lavoro. Ma l'immagine del noto sindacalista abbracciato da Draghi non lascia adito a dubbi circa il reale posizionamento del sindacato italiano nel diagramma dei rapporti di forza tra lavoratori e padroni, tra lavoro e capitale.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).