La strategia è chiara: fare del capitalismo terapeutico la nuova normalità

Eppure è facilissima da capire la strategia. Dopo la fase 2, si tornerà alla fase 1 e magari al lockdown. Colpa - si dirà - di chi non mette le mascherine anche da solo all'aperto, di chi non rispetta le distanze, di chi si ostina a fare assembramenti e manifestazioni di piazza. Dopo, nuova fase 2. E da lì nuova fase 2, per colpa dei soliti irresponsabili. Finché il nuovo ordine disciplinare del capitalismo terapeutico non sarà interiorizzato da tutti e sarà la nuova normalità: mascherine sempre e comunque, distanziamento sociale ovunque, divieto di assembramento, ridefinizione dei cittadini in gregge amorfo e neoservile.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).