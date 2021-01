Lockdown, ci obbligano a comunicare via web poi ci censurano sui social

La società del distanziamento e della tecnologia digitale vi rinchiude in casa e vi condanna a comunicare solo via web. Poi, all'occorrenza, vi stacca la spina del web e vi chiude i profili. Così vi isola e, per così dire, finisce per tumularvi in casa. Vi esclude e vi silenzia, facendovi sparire come sassi nell'oceano. Benvenuti nel nuovo ordine terapeutico, il nuovo regime che vi toglie ogni diritto ma lo fa per proteggervi la vita.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).