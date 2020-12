Lockdown, come spiegheremo ai nostri nipoti di averlo accettato passivamente?

Verrà un giorno in cui i nostri pronipoti guarderanno retrospettivamente al 2020 e si domanderanno: come fu possibile che milioni di persone accettarono lockdown e limitazioni delle libertà fondamentali per combattere un virus? Come fu possibile che accettarono di farsi recludere indistintamente sani e malati per mesi? Come accettarono la favoletta del "vi togliamo le libertà ma è per salvarvi la vita"?

