Lombardia rossa per sbaglio? La situazione è tragica, ma non seria

La Lombardia - correggetemi se sbaglio - ha sbagliato a fare i calcoli, pare. Ed è per ciò rimasta in zona rossa anziché in zona arancione. Vi rendete conto della gravità dell'accaduto? Non so di chi siano le responsabilità, ma è un fatto gravissimo. Peraltro, quali "ristori" prevede la Lombardia per i commercianti che sono stati costretti a stare chiusi, perché in zona rossa e non arancione, per un "errore", nel bel mezzo del periodo dei "saldi"? E per chi magari è stato multato perché in zona rossa non poteva uscire di casa senza motivo e invece è uscito? La situazione, come spesso accade, è tragica, ma non seria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).