Lotta contro il razzismo, l'ennesimo strumento di controllo del tecnocapitale

Da un anno a questa parte, la catechesi globalista e neoliberale politicamente corretta ed eticamente corrotta prevede come obbligo morale l'inginocchiamento a comando in nome della lotta contro il razzismo. Abbiamo visto inginocchiarsi senza dignità, con riflesso pavloviano e con sciocca ipocrisia, squadre di calcio e conduttori televisivi, uniti dal rispetto del voto del sacro culto del nuovo ordine mentale politicamente corretto ed eticamente corrotto.

Intanto, non sfugga l'ennesima scena di subalternità europea rispetto alla civiltà del dollaro: anche in questo caso, gli europei hanno importato di riflesso un topos statunitense, nato in un contesto ben diverso da quello europeo; contesto nel quale l'emergenza del razzismo è purtroppo ancora assai presente.

Ora, con tutta evidenza, inginocchiarsi ritualmente non cambia nulla, e anzi può servire a pulire le coscienze senza realmente mutare lo stato di cose di una società infettata da molteplici contraddizioni che tutte mettono capo alla contraddizione classista.

La lotta contro il razzismo dovrebbe essere anzitutto lotta contro il classismo capitalistico, del quale il razzismo è una estrinsecazione specifica. Ma dato che la società odierna non può lottare contro il suo classismo fondativo, ecco che finge di combattere il razzismo con inginocchiamenti patetici, superficiali e puramente coreografici. Per dirla con Hegel, si tratta della solita pappa del cuore propria dell'anima bella, la cui cifra essenziale è l'incapacità strutturale di intervenire realmente sull'ordine delle cose.

Dirò una cosa ovvia: ma anche l'ovvio vuole la sua parte. Il razzismo, come tutte le altre cose negative, si combatte stando in piedi e con la schiena dritta. Chi si inginocchia come un servo non merita la libertà ed è solo il suddito ideale, senza dignità e senza orgoglio. Voglio affermarlo apertamente, senza perifrasi edulcoranti. Stanno solo cercando di diffondere e universalizzare la nuova postura ideale dello schiavo del nuovo millennio, in mascherina e inginocchiato.

Davvero non capite come ci troviamo nel bel mezzo del laboratorio nel quale, citando Agamben, si preparano i nuovi assetti anche antropologici del mondo totalmente sussunto sotto il tecnocapitale? Davvero non volete capire che i patetici inginocchiamenti non c'entrano nulla con quella benemerita lotta contro il razzismo, che si dovrebbe condurre stando in piedi con la schiena bene dritta e, soprattutto, praticandola come lotta contro la società alienata del capitale?

Il capitale vince due volte, quando riesce ad amministrare, oltre al consenso, anche il dissenso; dissenso che, con gli inginocchiamenti a comando, non fa che rinsaldare il consenso verso la civiltà merciforme ad alienazione integrale. Insomma, le classi dominanti possono davvero dormire sonni tranquilli, se i dominati hanno smesso di sognare un mondo diverso, sottratto alla presa reificante delle contraddizioni ovunque imperante. Insomma, smettete di inginocchiarvi come servi senza dignità: alzatevi in piedi, e combattete con dedizione e orgoglio.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).