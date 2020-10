Nuovo ordine erotico: il turbocapitale globalista che annichilisce la famiglia

Come ho evidenziato nel mio studio “Il nuovo ordine erotico. Elogio dell’amore e della famiglia” (Rizzoli, 2018), il turbocapitale globalista mira ad annichilire la famiglia, giacché essa a) è la prova della natura comunitaria e non individualistica dell’uomo (già Aristotile sapeva che ciascuno di noi viene al mondo in una microcomunità familiare) e b) comporta legami impermeabili alla logica nichilistica del mercato (il rapporto tra una madre e un figlio è, in effetti, quanto di più distante vi sia dal do ut des mercatistico).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).