Ricordate "andrà tutto bene" sui balconi? Sì, è così per la classe dominante

Così leggiamo sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica" in questi giorni: "Covid, prima sentenza di sfratto: il bar non ha pagato tutto l'affitto". Ancora me li ricordo, con la loro espressione da citrulli, che cantavano a squarciagola "andrà tutto bene" sui balconi... Ecco, bene sta andando solo per i soliti. Per la classe dominante. Per i lavoratori e i ceti medi, è un bagno di sangue. I dati Istat non lasdianob dubbi: un milione di posti di lavoro perduti.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).