Salvini e l'elogio del non sapere, emblema del tramonto dell'Occidente:

Ancora una volta, dall'alto del suo sapere, Salvini ripete che gli italiani non hanno bisogno della filosofia. Tali affermazioni sono emblematiche del tramonto ridicolo e non serio dell'Occidente, nella prima epoca storica in cui il non sapere e la ridicolizzazione della filosofia divengono motivo di vanto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).