Sindacalista ucciso, la solitudine dei lavoratori nello spirito del tempo

Vi sono eventi nei quali si manifesta limpidamente lo spirito del tempo: quasi come se in essi si cristallizzasse il senso, tragico o euforico a seconda dei casi, proprio del momento storico specifico. Credo che così si possa leggere la vicenda macabra dei giorni scorsi accaduta a Novara in Piemonte: qui un sindacalista intento a protestare è stato travolto da un camionista che, secondo quanto riferito da più testate, ha forzato il presidio e, in seguito, è fuggito. Ebbene, non è arduo comprendere in che senso e per quali motivi questa vicenda dal tragico epilogo cristallizzi compiutamente il senso di un'intera epoca: l'epoca della mortificazione del lavoro, della solitudine dei lavoratori e della evaporazione dei diritti.

In un suo fortunato saggio, Norberto Bobbio coniò la felice formula di "età dei diritti" in relazione al nostro tempo: ebbene, sono ogni giorno che passa più convinto del fatto che tale categoria abbia fatto il suo tempo; si potrebbe forse ragionevolmente parlare, variando la formula di Bobbio, di età del tramonto dei diritti.

E ciò soprattutto se si ragiona di quei diritti sociali che, dopo la data sineddoche del 1989, stanno effettivamente scomparendo come altrettanti anelli di fumo nell'aria. Non si tratta, naturalmente, di una neutra evaporazione, quasi come se fosse un fenomeno naturale alla stregua di una eclissi o di un terremoto: a voler essere rigorosi, si tratta di una intenzionale e preordinata aggressione da parte dei gruppi dominanti, vale a dire del blocco oligarchico neoliberale, a nocumento delle classi lavoratrici e dei ceti medi, vale a dire di quel composito aggregato sociale che già da tempo vado definendo con la categoria di "precariato" e di "servo nazionale-popolare".

Fino al 1989, il conflitto di classe era biunivoco: e i diritti non erano altro se non la risposta obbligata che il potere doveva dare alle rivendicazioni di piazza del blocco dominato. Dopo il 1989, in modo sempre più lampante, dal conflitto di classe siamo esizialmente transitati al massacro univoco di classe: il blocco dominante aggredisce rapacemente, il ceto dominato subisce in forma passiva e afasica, senza peraltro essere più rappresentato dalla sinistra. Quest'ultima, nel mentre, si è mutata kafkianamente in new left postmoderna, arcobalenica e liberista, del tutto sovrapponibile, per quel che riguarda la questione sociale e il tema del lavoro, alla destra neoliberale. Non deve stupire, allora, che sulla pagina instagram del rotocalco turbomondialista "La Repubblica" comparisse, proprio nello stesso giorno della tragedia di Novara, l'immagine cerimoniale di un noto protagonista della sinistra fucsia e ZTL, immortalato con al polso un simpatico orologio dalle tinte arcobaleniche: il messaggio, chiaro e forte, è quello secondo cui "è l'ora dei diritti".

Peccato, tuttavia, che i "diritti" a cui il cromaticamente corretto dell'arcobaleno si riferisce siano sempre e solo quelli che più propriamente andrebbero appellati "capricci di consumo individualistico per ceti possidenti ": non, dunque, i diritti delle classi lavoratrici ogni giorno più umiliate e sfruttate, bensì, ripeto, i capricci di consumo per ceti abbienti, che tanta libertà debbono avere quanta possono acquistarne. È tutto qui, in fondo, il senso del transito dalla nobile sinistra rossa della falce e del martello, che lottava per il lavoro, alla rainbow left anticomunista e postmoderna, che con zelo lotta contro il lavoro e per il capitale, usando a mo' di compensazione i diritti cosmetici dalle tinte arcobaleniche, quelli in sostanza che non vanno nemmeno a menzionare la contraddizione socio-economica dominante.

La domanda è una sola: chi si occuperà realmente della massa dannata degli sfruttati? Chi difenderà davvero la causa degli ultimi? Quale forza e quale intelligenza sociale saprà ancora far valere il "sogno di una cosa" di un'umanità di individui solidali, liberi e uguali?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).