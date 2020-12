Virus, siamo sotto la dittatura del vaccino e ce la prendiamo con i no vax

Passaporti vaccinali, registri per chi non si sottopone alle vaccinazioni, primule fucsia sul petto come premio per chi si vaccina e come strumento per umiliare e isolare chi non lo fa, licenziamenti per i lavoratori che oseranno non vaccinarsi, radiazioni per i medici che diranno di no. E voi, stoltamente, seguitate a berciare contro i "no vax", cioè contro quattro fessi che sono fessi - perché egualmente dogmatici - quanto i "sì vax". Al di là della stupidità dogmatica di no vax e sì vax, c'è la ragion critica, che procede vagliando di volta in volta l'oggetto specifico. E non vi accorgete che intanto il potere sta usando metodi sempre più schiettamente fascistoidi per governare le cose e le persone. Come diceva Gramsci, la storia insegna ma non ha scolari. E, per questo, siamo costretti a riviverla. Qualcuno di voi, entrando in società, ha firmato un contratto nel quale si diceva disposto a rinunziare a ogni libertà per fronteggiare un virus? Chiedo per un amico di nome Baruch Spinoza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).