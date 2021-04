Covid, i furbetti del vaccino sono oltre 2 milioni

Un record spaventoso, che fa paura: oltre 2 milioni e 300.000 italiani sono riusciti a vaccinarsi saltanto la fila, eludendo un sistema di priorità che continua a non funzionare. Oltre una dose su 5 delle 12 milioni somministrate è andato a persone non inserite nelle liste di categorie urgenti, un numero che stona con gli allarmi lanciati in queste ore e che sottolineano come gli over 80 sono ancora lontani dall’ottenere il farmaco anti-Covid.