Quirinale: rebus Colle e premier ci scherza su

Che l'attesa rispetto alla partita che in Italia si gioca attorno all'elezione del successore di Sergio Mattarella sia tanta, lo dimostra la battuta che Emmanuel Macron, al termine della conferenza di Parigi sulla Libia, si concede con la stampa italiana: "Ci vediamo presto per il Trattato del Quirinale", scherza. Diplomaticamente parlando il riferimento è al documento di cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia, ancora da completare, ma, all'indomani del (nuovo) 'gran rifiuto' di Sergio Mattarella per un suo bis sul Colle più alto, suona come la prova dell'attenzione transalpina al rebus di casa nostra.Mario Draghi resta concentrato sui principali dossier internazionali, dalla stabilizzazione della Libia alla svolta da imprimere in Europa sulla gestione dei migranti, ma - ancora di più dopo le parole di Mattarella - il suo nome quale futuro presidente della Repubblica sale nelle quotazioni dei bookmakers. A far 'schizzare' le quote, ci pensa poi il barista di fiducia del premier. Contattato da 'Un giorno da pecora' il titolare del locale non ha dubbi: Draghi farà "sicuramente" il Capo dello Stato. "Prima di diventare premier - racconta - veniva per colazione ma anche a fare l'aperitivo, gli piace lo spritz Aperol, a volte ne beveva anche un paio, insieme ai classici stuzzichini, patatine ed olive". Pronostico e racconto rimbalzano sulle agenzie e arrivano fino a Parigi, mentre la conferenza sulla Libia è in corso. Quando i lavori finiscono, il premier si limita a liquidare la cosa con una battuta: "Ma quale aperol spritz, io non lo bevo proprio", dice tranchant.Il rebus Quirinale, comunque, faticherà a trovare una soluzione. E se i partiti, spiazzati dalla nettezza con la quale Sergio Mattarella ha ribadito la sua posizione, cercano piani B e outsider da tener nascosti fino al momento utile (non nascondendo di sperare ancora nel 'secondo giro' del Capo dello Stato), il premier per molti continua a essere un candidato 'naturale'. Non sarà certo lui direttamente a scendere in campo, ma se così fosse - c'è da scommetterci - il barista di fiducia sarà tra gli ultimi a saperlo.