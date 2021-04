Superlega, Vittorio Feltri contro Andrea Agnelli

Il direttore di Libero Vittorio Feltri torna a parlare della Superlega europea di calcio: “Fin da subito mi è sembrata un’idea talmente idiota che non sono riuscito a prenderla sul serio, ho immediatamente pensato che un simile progetto non sarebbe mai stato realizzato perché una Superlega che contiene soltanto, per quanto riguarda l’Italia, tre società, Milan, Juventus e Inter, è chiaro che esclude tutte le altre, dal Napoli alla Roma, alla Fiorentina, la Sampdoria, tutte squadre importanti del nostro Paese. Secondo tutti i media però questo piano, seppur con qualche modifica, sarebbe decollato. Dopo due giorni però, date le sollevazioni di vari club europei, il progetto è andato a fondo. Mi ha stupito l’ingenuità di Andrea Agnelli, il quale siccome ha speso un sacco di soldi per la sua squadra senza ottenere grandi risultati, ha cercato una soluzione pensando di raccattare soldi facendo questo campionatino tra grandi squadre. Ma tutto è andato a farsi benedire. Agnelli è arrosto".