Mistero conduzione per ‘Milano Napoli', sotto osservazione Mediaset, La7 e Sky

Il format è definito. Un programma un po’ talk e un po’ inchiesta molto focalizzato sui temi della disuguaglianza e l’asse nord sud. Andrà in onda di venerdì. Ma ancora non si conoscono i conduttori o le conduttrici.

L’ultimo no eccellente è arrivato da Federica Sciarelli. E ora Franco di Mare, direttore di Rai Tre, si guarda intorno. Conduttori e conduttrici sotto osservazione a Mediaset, La 7 e Sky. Presto uscirà qualche nome.



Paola Ferrari, il calcio di Rai Due





Rasenta quasi il sei di share la striscia curata da Paola Ferrari su Rai Due e dedicata al campionato di calcio. Penalizzata è la fisiologica limitata durata del programma e la proibitiva fascia oraria. Ma intanto il trend è positivo.



Rai, le news di "Prima serata"





Veronica Maya non schioda da share molto bassi col suo programma su Rai Due “L’Italia che fa”. Peccato perché lei è brava e spigliata, ma è proprio il programma che non va.



Pare che Catherine Spaak sia molto irritata con Nunzia de Girolamo. Quest’ultima guiderà una sorta di Harem 4.0 dichiaratamente ispirato al glorioso format di Rai Tre. Ma niente, la moglie di Boccia non l’avrebbe neanche chiamata. E Catherine non ha gradito.