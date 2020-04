Dilemma per i 5 stelle: senza MES perdono la poltrona.

Di senza condizioni c'è solo la resa, mettiamocelo tutti nella testa.

La gente non lavorando, non può pagare le tasse e tra molto poco lo Stato non riuscirà nemmeno a onorare lo stipendio dei suoi dipendenti; il default perciò è dietro l'angolo.

Abbiamo due strade:

1) Emettere stato-note visto che non violano i trattati UE, una specie di "moneta complementare" creata ai tempi di Aldo Moro.

2) Attivare il MES.

Nel primo caso salvi la gente, nel secondo caso salvi la UE e i 5 stelle la poltrona (quella è sempre prioritaria) a costo della gente. Un domani, avremo così la soddisfazione di poter dire: "è vero abbiamo massacrato le nuove generazioni, i nostri figli e nipoti, ma almeno abbiamo contribuito a sanare la Deutschebank!". Non c'è dubbio quale strada prenderanno, la seconda che ho detto...

Gli "unionisti", per dirla alla Bagnai, diranno "come fai a sapere che il MES avrà le condizioni visto che la trattativa non è ancora terminata"?

Risposta: lo so perché sarà così, perché conosco la Germania e so per quale motivo il MES è nato.

Probabile vincoleranno le condizioni a un tot di spread apparentemente lontano, a un tot di debito/PIL apparentemente lontano, che gli cambieranno nome o altre menate di questo tipo ma alla fine "MES per sempre sarà" (citando un noto inno calcistico, settore esclusivo nel quale ci ricordiamo di essere italiani).

ps: i voti dei peones di Forza Italia (benedetti da Silvio Berlusconi) sono pronti a sostenere qualsiasi governo che approvi il MES sostituendo eventuali dissidenti pentastellati.

Domanda: ma allora il M5s attaccava il PD per attirare gli scontenti del PD e farli rientrare in ambito PD, cioè in ambito UE?