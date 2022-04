Brescia: pioggia e maltempo in arrivo, buone le previsioni per il ponte del 25

Brescia, cielo nuvoloso con possibili precipitazioni

Tornano le piogge, anche sul nord Italia colpito da un'estrema siccita'. Un vortice ciclonico verso portera' la pioggia nelle prossime ore anche sul Piemonte, regione secchissima dove praticamente nello scorso Inverno non e' mai piovuto. "Le precipitazioni - spiega Lorenzo Tedici, de Il Meteo.it - arriveranno da oggi. Da giovedi' prossimo saranno possibili in Sardegna e tra Emilia e Basso Piemonte 50 litri per metro quadrato; venerdi' ci attendiamo piu' di 40 litri per metro quadrato, soprattutto su Emilia Romagna e Campania". Pioggia, dunque, dal nord al sud fino a sabato poi, queste le previsioni de il Meteo.it, probabilmente il tempo migliorera' sulle regioni centro-meridionali.

Ponte del 25 aprile, come sarà il tempo?

"Per il 25 aprile - continua l'esperto - ci sono ancora incertezze, siamo ottimisti e diciamo che potrebbe tornare il sole per la festa della Liberazione". Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni. Oggi: al nord, cielo nuvoloso, piogge in Piemonte e Liguria. Al centro: nubi via via piu' diffuse, dal pomeriggio piogge in Sardegna. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso. Giovedi' 21 aprile: al nord, maltempo con piogge diffuse, meno frequenti al Nord-Est. Al centro: cielo coperto con piogge diffuse. Al sud: peggiora specie sulle regioni peninsulari. Venerdi' 22 aprile: al nord, ancora maltempo, in estensione ulteriore verso il Nord-Est. Al centro: maltempo con piogge e temporali. Al sud: piogge diffuse, piu' intense in Campania. Da domenica tempo in miglioramento al centro-sud, 25 aprile piu' soleggiato ma da confermare.

