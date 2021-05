Caso Pipitone, la giovane di Scalea: "Non sono io la Denise che cercate”

Si chiama Denise ma non è Denise Pipitone. La ragazza somigliante alla bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo ha confermato a Pomeriggio Cinque di non essere la Denise che da 17 anni Piera Maggio sta cercando.

“Non sono io Denise Pipitone” ha detto la giovane di Scalea. La ragazza ha anche confermato di essere disponibile a sottoporsi al test del Dna che “però esce negativo. Per come la vedo io è una perdita di tempo. Io sono nata in Romania il 4 maggio 2002 da genitori rumeni. Sono cresciuta in Romania fino a 7 anni, nel 2009 sono venuta in Italia e ho iniziato la scuola qui” ha detto la giovane davanti alle telecamere mostrando anche dal suo smartphone il certificato di nascita. Il giornalista ha poi chiesto alla ragazza di una cicatrice, simile a quella che aveva Denise Pipitone. “Che sappia io la cicatrice me la sono procurata all'età di due anni in un incidente con un cavallo” ha confermato la ragazza di Scalea.

La giovane ha anche raccontato di avere una storia di vita difficile alle spalle e non si sarebbe mai aspettata tanto clamore, ma soprattutto di essere scambiata per Denise Pipitone.

Sulla vicenda è intervenuto anche il legale di Piera Maggio, l'avvocato Giacomo Frazzitta “Lasciamo approfondire Carabinieri e Procura dopo questa segnalazione. Presto avremo i riscontri che stiamo attendendo”,

Da qualche settimana il caso della piccola Denise è salito nuovamente alla ribalta delle cronache dopo che una trasmissione della televisione russa aveva ipotizzato che una ragazza che si era rivolta a loro potesse essere la giovane scomparsa a Mazara.

Dopo alcuni giorni di tira e molla e di esami clinici, era arrivata la conferma che non si trattava della Pipitone. La trasmissione russa aveva suscitato molte polemiche per la spettacolarizzazione di una tragedia che si poteva evitare.

