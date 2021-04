Aifa: Johnson&Johnson raccomandato per gli over 60

Milano, 21 apr. (askanews) - Dopo più di una settimana dall'arrivo in Italia, le prime 184mila dosi di Johnson&Johnson vengono preparate e smistate per lasciare l'hub della Difesa di Pratica di mare, dove sono bloccate dal 13 aprile. Giorno in cui l'arrivo della prima spedizione dell'atteso vaccino monodose, che avrebbe dovuto dare una svolta alla campagna vaccinale, coincise con lo stop da parte della Fda Usa per alcuni rari casi di trombosi (6 su 7 milioni di dosi somministrate".Dopo il via libera dell'Ema, le cui conclusioni sono simili a quelle per Astrazeneca - cioè il vaccino è sicuro e gli effetti avversi rarissimi - si è espressa anche l'Aifa che raccomanda per entrambi le stesse condizioni di utilizzo. Dunque anche per Johnson&Johnson l'uso è approvato a partire dai 18 anni di età, "ma dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni".