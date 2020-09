Candiani, Microsof:"Recovery plan, opportunità decisiva"

Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia ad Affaritaliani.it: “L’obiettivo è accelerare nel produrre competitività, sviluppo e crescita per il Paese. Le iniziative volte a creare una società più inclusiva si dividono in tre ambiti: digitale, conversione ambientale e competenze. Sono contenta che il digitale sia diventato una priorità d’intervento. Spero che si possa fare a quattro mani con un approccio aperto di ecosistema, mettendo a disposizione il meglio degli investimenti che tutte le aziende possono fare per sviluppare l’adozione del digitale per le piccole imprese e per la PA”.

