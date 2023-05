Dacia lancia Extreme ispirata all’outdoor

Il piano strategico Renaulution, presentato da Luca de Meo nel gennaio 2021, ha stabilito una chiara roadmap per Dacia.

L'obiettivo è estendere il territorio di Dacia capitalizzando il successo della marca degli ultimi 15 anni. La strategia si concentra sulla riconferma dei valori di Dacia e sull'aumento dell'attrattività attraverso un'immagine più contemporanea.

Dacia ha implementato con costanza la strategia del piano Renaulution negli ultimi due anni. Inizialmente, è stato annunciato l'ingresso della marca nel segmento C con la presentazione del concept Bigster. Successivamente, nel 2022, è stata confermata l'esclusiva posizione di Dacia come "Best Value for Money" e introdotta una nuova identità visiva che identifica Dacia come una marca essenziale, cool, robusta, orientata all'outdoor, ma anche eco-smart, economica ed ecologica.

Intervista - Guido Tocci Direttore Dacia Italia

Nel primo quadrimestre 2023, Dacia ha registrato una crescita del 29,4% nel mercato auto privati in Italia, confermando il proprio business model con oltre il 90% di vendite in questo segmento. Dacia si è anche affermata come il marchio più venduto nel mercato auto privati, con 28.913 immatricolazioni, ottenendo una quota di mercato straordinaria del 9,7%, che rappresenta un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022.