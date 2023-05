L'Alpine A290_β debutta sulle strade di Dieppe dando spettacolo

Dopo essere stata svelata a Bristol lo scorso 9 maggio, la nuova show-car elettrica della Marca si è avventurata per la prima volta sulle strade di Dieppe.

Senza dimenticare la R5 Alpine, i fan hanno potuto scoprire per la prima volta l’A290_β, una vera Alpine di grande personalità. Con la motorizzazione elettrica e il design ispirato alle Alpi, ha saputo portare le montagne in città. Nelle strade di Dieppe, in presenza di tanti appassionati della Marca, questa show-car sportiva ed elettrica segna l’ingresso di Alpine in una nuova era e intende inaugurare un nuovo modo di vivere la sportività elettrica.

Gli spettatori hanno potuto scoprire l’A290_β, esposta sul prato del lungomare della città e la sua inedita configurazione a tre posti che pone il conducente al centro dell’esperienza di guida sportiva Alpine.

Con questa degna erede delle auto da corsa Alpine, c’erano tutti i presupposti per uno spettacolo unico! La presenza della show-car ha permesso di ribadire ancora una volta l’impegno forte e ambizioso della Marca per una sportività sostenibile che si concretizzerà nei prossimi modelli di serie.