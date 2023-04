Mercedes Benz Van, il futuro è l' elettrico Premium

Per Mercedes-Benz, il futuro della mobilità è elettrico anche nel settore del trasporto merci e nel trasporto persone.

I van elettrici della Casa con la Stella, garantiscono sostenibilità, sicurezza, efficienza, e contenimento dei costi di gestione. Mercedes-Benz EQV è la prima monovolume premium della Stella a trazione esclusivamente elettrica a batteria. La EQV coniuga la versatilità della Classe V con i vantaggi di una propulsione a zero emissioni locali. La EQV fissa standard di riferimento sul fronte della mobilità elettrica all’interno del suo segmento anche grazie alla sua autonomia fino a 418 chilometri ed alla capacità di adattarsi a molteplici destinazioni d’uso.

Inrevista - Dario Albano Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans

La EQV può ospitare fino a otto persone in numerose configurazioni ed è dotata di un bagagliaio altrettanto ampio e flessibile, con un volume fino a 1.410 litri. Si fa apprezzare sia come vettura per le famiglie ed il tempo libero sia come company car di rappresentanza o come shuttle dedicato agli hotel o al trasporto VIP. Oltre all’elevata funzionalità, la EQV offre tutto il piacere di guida di cui è capace una vettura elettrica a batteria: sviluppa, infatti, una coppia massima di 362 Nm, che garantisce una ripresa particolarmente brillante. Il motore elettrico eroga una potenza massima di 150 kW (204 CV) ed una potenza continua pari a 70 kW (95 CV. La EQV è integrata in un ecosistema di mobilità elettrica che fornisce supporto al guidatore nel raggiungere la propria destinazione, allontanando qualsiasi preoccupazione legata all’autonomia.