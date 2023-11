Nuova Toyota C-HR si rinnova e punta sull'ibrido

Il Suv Toyota C-HR si rinnova totalmente, puntando anche su una versione ibrida plug-in.

La linea ha uno sbalzo anteriore più corto della versione precedente e una carreggiata più ampia, oltre ad una lunghezza inferiore. Spiccano i nuovi fari a LED che incorporano gli indicatori di direzione nel frontale dal taglio più aggressivo. Le maniglie diventano a scomparsa, mentre una fascia a LED attraversa tutta la vista posteriore. Nell'abitacolo spicca la strumentazione digitale da 12,3 pollici ed il display dell'infotaiment della stessa misura.

Per non staccare mai le mani dal volante ci si può avvalere dei comandi vocali. Più ampi rispetto alla versione precedente anche i finestrini e il bagagliaio (il cui volume di carico che cresce di 11 litri sulla 1.8 e di ben 65 litri sulla 2.0). La versione full hybrid sfrutta una batteria agli ioni di litio con il 14% di potenza in più ed un peso ridotto di 1,5 kg.

Due le motorizzazioni termiche: un 1.8 da 140 CV ed un 2.0 da 197 CV. Il consumo è di 20 km/l per la 2.0 con trazione integrale, mentre le altre si attestano sui valori di 4,8l/100 km per la 2.0, e di 4,7l/100 km per la 1.8. Diminuiscono anche le emissioni di CO2, come dimostra il valore della 1.8, che è di 103 g/km. Per i sedili è stata utilizzata plastica riciclata, mentre sono ben 100 i componenti realizzati con materiali riciclati, mentre sono stati ridotti i punti di saldatura, e che alcune zone dei paraurti sono state verniciate con vernice ad acqua.

Di serie il safe exit assist, che avvisa se veicoli o ciclisti si avvicinano all'auto quando si sta per aprire la portiera; o il dispositivo che evita i sorpassi involontari sul lato sbagliato in autostrada, come i sorpassi a destra. Disponibile in 4 versioni, denominate, rispettivamente Active, Trend, Lounge e GR Sport, oltre alle due Premiere. La C-HR di nuova generazione ha un listino che parte dai 35.700 euro della 1.8 Active.