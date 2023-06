Volvo EX30: nuova tappa verso la completa elettrificazione

Ampio impiego di materiali riciclati e uso di energia rinnovabile per tutta la catena di produzione, perché non basta azzerare le emissioni quando l’auto circola.

Alcune linee derivano dall’ammiraglia EX90, ma la nuova EX30 è tra le Volvo più compatte prodotte: più corta delle coupé C30 del 2006. Si tratta di un grande passo, un cambiamento radicale per Volvo, ennesima nuova tappa sulla strada della scommessa lanciata dalla Casa svedese da qualche anno: produrre solo vetture elettriche a partire dal 2030.

La nuova Volvo EX30 è un B-Suv 100% elettrico che nasce con l’intento di stravolgere la nomea che, finora, ha contraddistinto le auto elettriche: cioè quella di essere un prodotto d’élite perché ancora troppo care. Il grande sforzo compiuto dalla Casa svedese si è concentrato non tanto e non solo sulla razionalizzazione delle dotazioni, ma anche sul largo impiego di materiali riciclati e sul contenimento delle emissioni durante tutta la fase di costruzione della vettura, coinvolgendo non solo gli stabilimenti di produzione, ma anche l’approvvigionamento dai fornitori.