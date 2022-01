Berrettini show in Australia, l'omaggio di Max Giusti. Video

«Matteo ci hai proprio emozionato tutti, qui da Guess My Age (su TV8, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30) volevamo dirti "Non sento, non sento, non sento”. Viva Matteo. Siete stati grandi, veramente, tu e tutto il tuo team. Un saluto Vincè (Santopadre, allenatore di Berrettini)». Così Max Giusti sui suoi canali social omaggia l'impresa di Matteo Berrettini, che sconfiggendo in cinque set Gaël Monfils, ha guadagnato il pass per la semifinale degli Australian Open, dove incontrerà Rafael Nadal.