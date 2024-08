Olimpiadi Parigi 2024, il programma di oggi, martedì 6 agosto: chi sono gli azzurri in gara e dove vederli

Olimpiadi Parigi 2024, il programma di oggi, martedì 6 agosto: chi sono gli italiani in gara e dove vederli

Oggi, martedì 6 agosto, è l'11esimo giorno di gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo i successi di ieri, in cui l'Italia si è aggiudicata un oro e un bronzo nella ginnastica artistica con Alice D'Amato e Manila Esposito, un altro nel tiro al volo con Diana Bacosi e Gabriele Rossetti e, infine, le emozioni di Nadia Battocletti arrivata quarta nei 5000 metri donne, i tifosi italiani si aspettano ancora grandi cose dagli azzurri. Nella giornata di oggi ci saranno finali e inizi, come per l'equitazione, in cui Emanuele Camilli gareggierà nella finale di salto ostacoli, oppure come Larissa Iapichino che debutterà nel salto in lungo. Dalle 10 di mattina alle 21 di sera sarà una giornata intensa per gli atleti italiani, densa di appuntamenti da non perdere come i quarti di finale di pallavolo femminile tra Italia e Serbia.

Gli atelti italiani in gara oggi, martedì 6 agosto

10.00 Tuffi, Trampolino da 3 metri individuale maschile, eliminatorie (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

10.00 Equitazione, Salto ostacoli individuale, finale (Camilli)

10.00 Arrampicata sportiva, Boulder & Lead femminile, semifinale boulder (Camilla Moroni, Laura Rogora)

10.05 Atletica, 1500 femminili, batterie (Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa)

10.30 Canoa velocità, C2 500 maschile, batterie (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.00 Lotta -50 kg femminile, ottavi e quarti (Emanuela Liuzzi)

11.15 Atletica, salto in lungo femminile, qualificazioni (Larissa Iapichino)

11.20 Atletica, 400 femminili, ripescaggi (Mangione)

12.03 Vela, Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.13 Vela, Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.15 Vela, Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

13.00 Arrampicata sportiva, Speed maschile, qualificazioni (Matteo Zurloni)

13.50 Canoa velocità, C2 500 maschile, quarti di finale (ev. Carlo Tacchini/Gabriele Casadei)

15.00 Tuffi, Piattaforma da 10 metri individuale femminile, finale (Sarah Jodoin di Maria)

15.05 Vela, Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

15.35 Pallanuoto, Quarti di finale femminili (Paesi Bassi-Italia)

17.30 Ciclismo su pista, Inseguimento a squadre femminile, qualificazioni (Italia)

18.15 Lotta -50 kg femminile, semifinali (ev. Emanuela Liuzzi)

19.14 Ciclismo su pista, Inseguimento a squadre maschile, semifinale (Italia-Australia)

19.30 Nuoto artistico, Squadre, routine libera (Italia)

19.35 Atletica, 400 maschili, semifinali (Luca Sito)

19.57 Atletica, lancio del martello femminile, finale (Sara Fantini)

20.07 Atletica, 400 ostacoli femminili, semifinali (ev. Mangione)

20.15 Atletica, salto in lungo maschile, finale (Mattia Furlani)

20.50 Atletica, 1500 maschili, finale (Pietro Arese)

21.00 Volley, Quarti di finale femminili, Italia-Serbia

Dopo vedere le Olimpiadi di Parigi 2024

Come dal primo giorno di gare olimpica 2024, le dirette degli eventi sportivi potranno essere seguiti da tutti (e gratis) sui canali Rai 2 e RaiSportHD. Per gli abbonati, poi, saranno disponibili anche i canali Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211). E, infine, chi possiede l'abbonamento Sky, le gare saranno trasmesse in 7 canali telematici, dal 251 al 257. Per quanto riguara la diretta streming si potrà vedere gratuitamente su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Gli abbonati, invece, potranno seguirla su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision.