Draghi: "bisogna prepararsi alla prossima pandemia" - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 21 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Draghi apre l’Health Summit: “dobbiamo vaccinare tutto il mondo e farci trovare pronti per le prossime pandemie” – Nuovo virus aviario, allarme su Science - Certificati vaccinali e società della discriminazione, durissimo articolo sul Guardian Off - Vaccini covid, scarsa efficacia sui trapiantati – Obbligo sanitari, sindacato intercategoriale di Parma solleva aspetto della privacy - Irlanda, 1,28 milioni euro di risarcimento per una 16enne danneggiata dal vaccino contro l’influenza suina Congo, popolazione rimane scettica sulla vaccinazione – Covid, per la Svezia i test PCR per tracciare il virus sono inattendibili - Green pass, c’è l’accordo europeo: durata 12 mesi - Faenza, multe durante la manifestazione contro le misure restrittive Io apro prosegue il progetto di confederazione: “contratti a pass vaccinali” – Venezia torna zona rossa per il G20 dei ministri dell’Economia - Lo scontro Bacco-Carbone, la telerissa del mondo “alternativo”