AstraZeneca, che rivincita: "Il suo vaccino sta salvando più vite degli altri"

Ipotesi inglese: "Il vaccino AstraZeneca ci evita gli stessi morti dell'Europa"

Dopo le numerose polemiche degli scorsi mesi, arriva una bella rivincita per AstraZeneca: il suo vaccino per il Covid-19 sarebbe la spiegazione del minor tasso di decessi nel Regno Unito, rispetto all'Europa. A dirlo è Clive Dix, già responsabile della task-force vaccinale britannica, in un'intervista al Daily Telegraph.

Dal suo punto di vista, il largo uso di questa tipologia di vaccino che al di là della Manica è stato fatto sulle persone più vulnerabili potrebbe essere la spiegazione di un tasso di decessi inferiore a quello europeo. “Osservando i dati dell'Europa, all'aumento dei casi corrisponde anche un successivo aumento dei decessi. Ma questo non si verifica nel Regno Unito e dobbiamo capirne le ragioni”, ha spiegato Dix.

“Personalmente, ritengo che ciò dipenda dal fatto che alla maggior parte delle nostre persone fragili sia stato dato il vaccino AstraZeneca”, ha detto Dix, affermando inoltre che questo tipo di vaccino potrebbe aiutare a prevenire la grave malattia da Covid-19 più a lungo rispetto alle alternative a base di RNA realizzate da Pfizer e Moderna. Nella sua ipotesi l'immunità prodotta dal vaccino AstraZeneca potrebbe potenzialmente “durare per tutta la vita”, il che sarebbe davvero una svolta clamorosa nella lotta al Coronavirus.

