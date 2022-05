Bollettino Coronavirus 3 maggio 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 2 maggio 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono +62.071 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia e 153 i morti. È quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889 mentre i casi totali sono 16.586.268. Sono +411.047 i tamponi effettuati da ieri e il tasso di positività è al 15,1%. In totale sono 214.594.775 i tamponi effettuati. Complessivamente i ricoverati con sintomi sono 9.695 (-99) mentre sono 366 (-2) i ricoverati in terapia intensiva.

Bollettino Covid Lombardia 3 maggio 2022

Oggi in Lombardia, su 59.449 tamponi effettuati, si registrano 9.590 nuovi casi di Coronavirus. Lo riporta il bollettino di oggi martedì 3 maggio 2022 diffuso dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 22 decessi. A livello ospedaliero, si segnala un calo di ricoveri in area medica e cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1).

Bollettino Covid Lazio 3 maggio 2022

Oggi nel Lazio, su 8.830 tamponi molecolari e 44.539 tamponi antigenici, per un totale di 53.369 tamponi, si registrano 5.053 nuovi casi positivi (+3.126). Sono 11 i decessi (-1), 1.145 i ricoverati (+5), 58 le persone nelle terapie intensive (-1) e 4.050 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4%. I casi a Roma città sono a quota 2.543

Bollettino Covid Campania 3 maggio 2022

Sono 7.577 i nuovi positivi al Covid in Campania su 39.995 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 18,94%, contro il 17,88 di ieri. Il bollettino della Regione censisce undici nuove vittime, di cui quattro nelle ultime 48 ore e sette risalenti ai giorni precedenti. In netto aumento l'occupazione dei posti letto: nelle intensive sale a 44 (+5 rispetto a ieri), nelle degenze a 722 (+21).

Bollettino Covid Veneto 3 maggio 2022

Sono 6.126 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.679.828, mentre gli attualmente positivi sono 67.980. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.477. Negli ospedali veneti sono ricoverate 608 persone in area medica e 19 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115. Nella giornata di ieri sono state effettuate 593 vaccinazioni anti-Covid.

