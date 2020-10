Coronavirus, bando per contact tracer: "Ammessi anche studenti al terzo anno"

Il Coronavirus fa paura e sembrano saltate un po' tutte le regole. Mancano medici, addetti al tracciamento dei positivi, infermieri a domicilio, insomma il Paese è in difficoltà su diversi fronti. Tanto che per il tracciamento dei contagi - si legge sul Giornale - è partito un nuovo bando, ma questa volta non si cercano solo esperti del settore, ma anche semplici studenti universitari al terzo anno di corso. Eì partita la procedura per l’individuazione di 1500 unità tra personale medico e sanitario per la medicina territoriale.

"Sei uno Studente iscritto al terzo anno dei corsi di laurea triennali in infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal tuo piano di studi? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus». Questo l'annuncio pubblicato per il bando di gara.

Emergono problemi anche per gli Usca, i medici infermieri a domicilio creati con decreto ministeriale ad agosto: dovevano essere 2000, ce ne sono attualmente 46. All'appello - prosegue il Giornale - mancano anche oltre 50mila infermieri, dei quali 10mila in Lombardia, come fa notare il sindacato Nursind. Con i risultato che personale (ostetriche perfino) viene dirottato nei reparti Covid senza alcun tipo di preparazione