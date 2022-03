Covid Italia, il bollettino del 15 marzo 2022: 85.288 nuovi casi e 180 morti

Covid, il bollettino del 15 marzo 2022: in Italia 85.288 nuovi casi e 180 morti

Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 85.288, un aumento notevole rispetto ai 28.900 di lunedì. Cresce anche il numero delle vittime, 180. A fronte dei 587.015 i tamponi molecolari e antigenici, cresce ulteriormente il tasso di positività, che sale al 14,5%.

Covid: ricoveri e terapia intensiva

I pazienti in terapia intensiva registrati sono 502, con una lieve flessione rispetto ieri. Crescono invece i ricoveri in area medica: nei reparti ordinari si registra un aumento di 5 unità, per un totale di 8.473 ricoverati.

Vaccino anti-Covid: le dosi somministrate

Il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia registra che ad oggi sono state somministrate 135.129.857 dosi. Circa l’89,63 % della popolazione ha ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose. Circa l'83,39% della popolazione è potenzialmente oggetto di dose addizionale. Tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.366.308.

