Covid, Magrini (Aifa): "Resterà a lungo. Vaccino? Servirà una dose all'anno"

"Il 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato". Così in un'intervista al 'Corriere della Sera' il direttore generale dell'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini. È in corso una riflessione a livello internazionale sul dopo. La convivenza col virus renderà necessario fare l'anti-Covid ogni quanto tempo? "Verosimilmente ogni anno, ma sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi".

Magrini: "Vaccino anti Covid? Servirà una dose all'anno"

Secondo Magrini, però, "parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive che è stato dimostrato beneficiano di una terza dose per raggiungere una buona immunità. Le persone che non appartengono a queste categorie possono stare tranquille: le due dosi già ricevute garantiscono una eccellente protezione".

Covid, Magrini: "Dovremo convivere a lungo con il Covid, ma la situazione è migliorata"

"Dovremo convivere a lungo con questo virus, per anni. Il fatto però che la crescita dei contagi, se guardiamo i dati della Gran Bretagna o di Israele, non abbia comportato un aumento dei ricoveri - aggiunge - ci porta a vedere positivo. Continuiamo a puntare sui vaccini". Alla domanda se si aspettava il successo della campagna, il dg dell'Aifa risponde: "In qualche modo sì, sono sempre stato fiducioso, avendo accesso ai dati sui vaccini disponibili. Non altrettanto molti commentatori convinti che fosse un traguardo lontano o irraggiungibile. Invece siamo, assieme al resto dell’Ue, davanti agli Usa e abbiamo raggiunto tutta la popolazione, anche i più disagiati. È stata vissuta con scarsa fiducia l'idea che la programmazione della campagna fosse buona e che le capacità di sostenerla fossero adeguate".