Covid, oltre 10 mln gli italiani immunizzati con doppia dose. 72 decessi

In Italia ci sono oltre dieci milioni di persone completamente immunizzate contro il Covid-19 - con due dosi o con il monodose Johnson&Johnson - pari a un sesto della popolazione. Altrettanti hanno ricevuto una sola iniezione, portando al 35% del totale quelli che hanno una protezione parziale o totale dalla malattia. Tra questi, l'83,4% degli over 70, i piu' a rischio. Cifre che fanno dire a Mariastella Gelmini "non e' ancora come in Gran Bretagna, ma ci stiamo avvicinando". Anche i dati giornalieri del ministero della Salute sembrano andare in quella direzione: 72 i morti registrati nelle ultime 24 ore, il livello piu' basso del 2021. Il ministro degli Affari regionali sta con il commissario Francesco Figliuolo sulla 'vexata quaestio' delle vaccinazioni in vacanza che le Regioni vorrebbero lanciare. "L'idea e' suggestiva, ma rischieremmo di compromettere i risultati del piano vaccinale - afferma -. Il generale ha detto che dobbiamo mettere in sicurezza over 70 e over 60. Se ci sono Regioni che dopo aver attuato il piano faranno qualcosa di piu', bene, ma credo che si possa tornare dalle vacanze per vaccinarsi".

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 3.995 nuovi casi di coronavirus su 179.391 tamponi, segnala il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Si contano anche 72 decessi, in calo rispetto ai 125 morti di ieri. Il tasso di positività sale al 2,2% rispetto all'1,6% di ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono state 30.490.624 in totale, mentre 9.997.294 persone (16,87 % della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale, secondo il rapporto del governo.