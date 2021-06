Covid: Rt Italia in calo a 0,68. Da lunedì altre 4 regioni in zona bianca

Covid: Rt Italia ancora in calo a 0,68

Ancora in calo, per la quarta settimana consecutiva, l'indice di contagio Rt in Italia. Nell'ultima settimana di monitoraggio si assesta a 0,68, contro lo 0,72 della settimana precedente. E' quanto emerge dall'analisi della Cabina di regia riunita questa mattina. L'incidenza nazionale a ieri era a 32 casi settimanali per centomila abitanti.

Coronavirus, altre quattro Regioni verso la zona bianca da lunedì

Quattro Regioni italiani sono pronte a passare in zona bianca (dove cambiano le regole a tavola nei ristoranti) dopo le 3 - Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia - che hanno cambiato colore a inizio settimana. Manca ancora l'ufficialità ma Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria attendono solo quella in vista di lunedì prossimo.

COVID: FONTANA "LOMBARDIA VERSO ZONA BIANCA DAL 14 GIUGNO"

"Se le cose vanno in questo modo dal 14 giugno la Lombardia sara' 'zona bianca'". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ospite a SkyTg24. "Abbiamo un tasso di incidenza che e' a 31 su 100mila abitanti, con una riduzione dei posti occupati negli ospedali e in rianimazione - spiega Fontana -. Sono tutti i dati che confermano che in questo momento saremmo in zona bianca e se proseguiamo in questa direzione saremo in zona bianca.

COVID: FRANCIA, DAL 9 GIUGNO EUROPEI VACCINATI POTRANNO ENTRATE SENZA TEST

Dal 9 giugno tutti i cittadini europei vaccinati contro il Covid-19 con uno dei sieri autorizzati dall'Ema (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen) potranno entrare in FRANCIA senza che sia necessario presentare all'arrivo il risultato negativo di un tampone molecolare. Lo riferisce l'emittente 'Bfmtv' citando fonti concordanti. Il segretario di Stato al Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, ha precisato che questo provvedimento verrà esteso anche ai cittadini provenienti da Israele, Australia e Giappone.