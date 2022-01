E' arrivata la Omicron 2: ancora più contagiosa, ma non più "cattiva"

I primi due casi identificati in Liguria

E' arrivata la variante Omicron 2. Lo ha reso noto il Policlinico San Martino di Genova, dopo l’individuazione dei primi due casi in Italia: uno dopo il sequenziamento di routine al laboratorio del Policlinico, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale.

Secondo i dati raccolti finora nei Paesi in cui si è maggiormente diffusa, come Gran Bretagna e Danimarca, la variante BA.2 sarebbe ancora più contagiosa della Omicron “classica”, la BA.1, ma non più aggressiva.

ISS: Omicron 2 già in 9 regioni

L'ultima indagine rapida dell'Istituto superiore di sanita' dimostra come la variante Omicron "abbia soppiantato ormai quasi completamente la variante Delta, con una prevalenza stimata al 17 gennaio del 95,8% contro il 4,2% della Delta. All'interno di queste varianti poi si identificano anche dei sottolignaggi come la BA.2, che e' stata segnalata in 9 Regioni". Cosi' il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro, in un video di comento ai dati del monitoraggio settimanale.

