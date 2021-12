Governo, ipotesi Super Green Pass per lavorare e lockdown totale per i No Vax

Governo, verso stretta sui No Vax. Obbligo vaccinale per lavorare

La variante omicron ormai domina su tutto il territorio italiano. Il ceppo sudafricano del Coronavirus ha superato per incidenza quello della delta e adesso il governo cerca nuove soluzioni per fronteggiare l'avanzata del virus e il contagio esponenziale degli ultimi giorni. Il Green Pass «base», rilasciato anche con il tampone, - si legge sul Corriere della Sera - ha i giorni contati. Se nella maggioranza passerà la linea dura, a tutti i lavoratori italiani sarà richiesto il certificato «2G», che si ottiene solo con la guarigione dal Covid o con il vaccino. Un altro (deciso) passo verso l’obbligo vaccinale generalizzato. Il tema, prima ancora della durata della quarantena, è la stretta sull’obbligo vaccinale: per i 25 milioni di lavoratori, o per tutti gli italiani? Se ne parlerà già oggi in Consiglio dei ministri.

La dura lezione di queste ore - prosegue il Corriere - è che i tamponi rapidi, soprattutto fai-da-te, hanno un margine troppo ampio di errore. Per questo alcuni scienziati e i presidenti delle Regioni chiedono di rivedere il sistema di testing. «Se il governo deciderà di obbligare tutti i lavoratori a vaccinarsi - spiega un ministro - i tamponi antigenici non serviranno più per il Green Pass base e potranno essere eliminati". Della stessa linea il ministro Brunetta: "Con i dati di Omicron io applicherei il “super certificato” a tutto il mondo del lavoro. Il punto di arrivo è il lockdown per i non vaccinati".

