Green pass, la validità sarà estesa da 9 mesi a un anno per i vaccinati

La validità del green pass verrà estesa da 9 a 12 mesi. Per la proroga è attesso l'ok dal Cts, per questa settimana, probabilmente per questo venerdì. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che la validità quasi sicuramente sarà estesa di altri 3 mesi, aggiungendo che la somministrazione della terza dose è ormai vicina. "Non c'è ancora un'indicazione perentoria da Ema e Aifa, sicuramente si partirà con la terza dose per i fragili, per poi estenderla a tutti gli altri" ha ribadito il ministro.

Franco Locatelli intervistato dal CorSera ha detto: "L’ipotesi di estensione a 12 mesi del green pass è più che ragionevole anche alla luce della progressiva acquisizione d’informazioni sulla durata della risposta vaccinale", ha detto oggi un'intervista al Corriere della Sera. "Si era inizialmente fissata la scadenza ai 6 mesi, e poi spostata a 9, proprio perché quanto dura l’effetto protettivo conferito dal vaccino lo stiamo progressivamente imparando. Le prime vaccinazioni nel mondo sono iniziate all’incirca 10 mesi fa. Non essendoci a oggi evidenza che vi sia una sostanziale perdita dell’effetto protettivo offerta dall’immunizzazione nei primi vaccinati, la scelta di prorogare la scadenza a 12 mesi trova una solida base".

Il discorso cambia per i guariti dal virus, per i quali il pass dura solo 6 mesi, scaduti i quali per ottenere la certificazione l'unica possibilità è vaccinarsi: la somministrazione deve però avvenire entro un anno dalla guarigione dalla malattia. Per questa categoria di persone non si sta valutando un prolungamento della certificazione verde, per cui dalla scadenza del pass di sei mesi al rilascio del nuovo documento dopo la dose di vaccino, rimane la soluzione del tampone, che ha però una durata di 48 ore.

Prolungare il green pass servirà in particolare, dal punto di vista amministrativo, a fornire la copertura annuale a medici e infermieri che altrimenti già a ottobre-novembre rimarrebbero senza.

Green pass, Bassetti: "Ok la proroga, ma non per i guariti non vaccinati"

"Sono stato il primo a dire che bisognava portare il green pass a 12 mesi, quindi l'ipotesi di un prolungamento della scadenza mi pare una scelta corretta. Ovviamente questo solo per chi è vaccinato con due dosi, assolutamente no invece per chi è guarito e non si è ancora immunizzato o ha deciso di non fare il vaccino. Per quest'ultimi, dopo la verifica degli anticorpi, la durata del green pass potrebbe rimanere di 9 mesi", sottolinea Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.